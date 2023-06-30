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  1. В Україні

Зростання податків на пальне стартує з 1 липня: до чого готуватись

12:00, 30 червня 2023
Прогнозують поступове підвищення цін.
Зростання податків на пальне стартує з 1 липня: до чого готуватись
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1 липня має вступити в дію довоєнна ставка ПДВ на пальне у розмірі 20%. Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн прогнозує поступове підвищення цін, пише Інтерфакс-Україна.

"Ми зараз не можемо чітко спрогнозувати. Але я вважаю, що частину цього податку візьме на себе виробник і нафтотрейдер, тому що там досить висока маржа у них, вони дуже непогано заробляють на літрі, а частину візьме споживач. Тому, можливо, ціни зміняться, але несуттєво", - сказав Гетманцев після засідання ТСК з питання нелегального обігу пального у вівторок, 27 червня.

Сергій Куюн переконаний, що ціни не підніматимуться одразу від 1 липня, але зростатимуть поступово.

"Думаю, що упродовж липня нові податки повністю вже наповнять ціну пального на ринку, і до кінця липня побачимо нову картину. На 11 грн/л зросте податкове навантаження на бензин, на 8 грн/л – на дизпаливо, на 3 грн/л – на скраплений газ. Якусь частину, мінімум 2-3 грн/л, на себе заберуть мережі, але дизпаливо додасть стовідсотково 5 грн/л, бензин – 7-8 грн/л. По газу на ті самі 3 грн/л ціна і підвищиться", - зазначив він.

Нагадаємо, що цінам на бензин та дизпаливо в Україні прогнозують зростання на 3-8 грн/л протягом липня. 

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