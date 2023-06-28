Цінам на бензин та дизпаливо в Україні прогнозують зростання на 3-8 грн/л протягом липня

Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн вважає, що після скасування податкових пільг на моторне паливо ціни на бензин і дизпаливо зростуть, а законодавці переконують, що скасування податкових пільг на моторне паливо з 1 липня несуттєво позначиться на роздрібній ціні.

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З 1 липня податкові пільги на моторне паливо скасовуються, а тому слід очікувати підвищення цін на бензин і дизпаливо протягом місяця. Про це заявив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, пише Інтерфакс-Україна.

За словами Куюна, протягом липня ціни на бензин і дизпаливо зростуться на 3-8 грн/л.

«Думаю, що упродовж липня нові податки повністю вже наповнять ціну пального на ринку, і до кінця липня побачимо нову картину. На 11 грн/л зросте податкове навантаження на бензин, на 8 грн/л - на дизпаливо, на 3 грн/л - на скраплений газ. Якусь частину, мінімум 2-3 грн/л, на себе заберуть мережі, але дизпаливо додасть стовідсотково 5 грн/л, бензин - 7-8 грн/л. По газу на ті самі 3 грн/л ціна і підвищиться», – зазначив він.

На думку директора А-95, повернувши старі податки, проте не посиливши механізми контролю, держава не отримає очікуваного збільшення податкових надходжень.

Він пояснив, що оператори ринку вдаватимуться до будь-яких способів підвищення своєї конкурентоспроможності, зокрема й до ухилення від оподаткування.

Водночас голова фінансового комітету Данило Гетманцев вважає, що скасування податкових пільг на моторне паливо з 1 липня несуттєво позначиться на роздрібній ціні.

«Як це позначиться на ціні бензину – це залежатиме від співвідношення попиту і пропозиції, від цін на зовнішніх ринках. Ми зараз не можемо чітко спрогнозувати. Але я вважаю, що частину цього податку візьме на себе виробник і нафтотрейдер, тому що там досить висока маржа у них, вони дуже непогано заробляють на літрі, а частину візьме споживач. Тому, можливо, ціни зміняться, але несуттєво», – сказав Гетманцев у коментарі «Енергореформі» після засідання ТСК з питання нелегального обігу палива.

Засупник глави Комітету Ярослав Железняк зазначив, що повернення на певному рівні акцизів на пальне у вересні минулого року не спровокувало підвищення цін, а навпаки вони впали через ситуацію на міжнародних ринках.

«Український ринок конкурентний. Якщо він таким і залишатиметься, то мережі за ціною і якістю будуть конкурувати», – вважає нардеп.

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