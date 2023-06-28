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Ценам на бензин и дизтопливо в Украине прогнозируют рост на 3-8 грн/л в течение июля

13:44, 28 июня 2023
Директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн считает, что после отмены налоговых льгот на моторное топливо цены на бензин и дизтопливо увеличатся, а законодатели убеждают, что отмена налоговых льгот на моторное топливо с 1 июля несущественно скажется на розничной цене.
Ценам на бензин и дизтопливо в Украине прогнозируют рост на 3-8 грн/л в течение июля
Фото из открытых источников
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С 1 июля налоговые льготы на моторное топливо отменяются, поэтому следует ожидать повышения цен на бензин и дизтопливо в течение месяца. Об этом заявил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, пишет Интерфакс-Украина.

По словам Куюна, в течение июля цены на бензин и дизтопливо увеличатся на 3-8 грн/л.

«Думаю, что в июле новые налоги полностью уже наполнят цену горючего на рынке, и до конца июля увидим новую картину. На 11 грн/л вырастет налоговая нагрузка на бензин, на 8 грн/л – на дизтопливо, на 3 грн/л – на сжиженный газ. Какую-то часть, минимум 2-3 грн/л, на себя заберут сети, но дизтопливо прибавит 5 грн/л, бензин - 7-8 грн/л. По газу на те же 3 грн/л цена и повысится», – отметил он.

По мнению директора А-95, вернув старые налоги, однако, не усилив механизмы контроля, государство не получит ожидаемого увеличения налоговых поступлений.

Он пояснил, что операторы рынка будут прибегать к любым способам повышения своей конкурентоспособности, включая уклонение от налогообложения.

В то же время глава финансового комитета Даниил Гетманцев считает, что отмена налоговых льгот на моторное топливо с 1 июля несущественно скажется на розничной цене.

«Как это скажется на цене бензина – это зависит от соотношения спроса и предложения, от цен на внешних рынках. Мы сейчас не можем четко спрогнозировать. Но я считаю, что часть этого налога возьмет на себя производитель и нефтетрейдер, потому что там достаточно высокая маржа у них, они очень хорошо зарабатывают на литре, а часть возьмет потребитель. Поэтому, возможно, цены изменятся, но незначительно», – сказал Гетманцев в комментарии «Энергореформе» после заседания ВСК по вопросу нелегального обращения топлива.

Замглавы Комитета Ярослав Железняк отметил, что возвращение на определенном уровне акцизов на горючее в сентябре прошлого года не спровоцировало повышение цен, а наоборот они упали из-за ситуации на международных рынках.

«Украинский рынок конкурентен. Если он будет таким и оставаться, то сети по цене и качеству будут конкурировать», – считает нардеп.

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