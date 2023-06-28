Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Зеленский привел пример Князева и заявил о новых правилах проверки добропорядочности судей на полиграфе

Владимир Зеленский: необходимо ужесточить и правила проверки добропорядочности судей, в частности с использованием детектора лжи, полиграфа, а также нужно дать новое важное значение суду присяжных.

Какие изменения ждут судей и адвокатов в связи с решением СНБО по судебной реформе

Полиграф, проверка всех судей в случае подозрения одному из коллектива, переаттестация судей Верховного Суда и усиление роли присяжных: «Судебно-юридическая газета» проанализировала, какие изменения планируется внести в части судебной реформы в связи с решением СНБО.

Бывшего полицейского осудили за коллаборационизм – суд рассмотрел дело в рекордные сроки

Бывший полицейский был задержан 12 июня, арестован 13 июня, а уже 16 июня он был осужден.

В Украине разрешат авто с правым рулем: для кого парламент принял закон

Верховная Рада приняла закон об использовании в Украине авто с правым рулем

Рада ввела доплаты для срочников и курсантов: есть условия

Депутаты одобрили законопроект, предусматривающий, что срочники и курсанты будут получать ежемесячно, соответственно 6 тысяч и 2350 гривен на условиях и в порядке, определенном правительством.

  1. В Украине

В Украине проведут масштабные учения по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС, — Минэнерго

13:25, 28 июня 2023
Все экстренные службы готовы к возможному развитию событий, разработаны соответствующие протоколы совместных действий, которые будут отработаны во время учений.
В Украине проведут масштабные учения по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС, — Минэнерго
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Украине состоятся масштабные учения по привлечению служб центрального, регионального и местного значения по преодолению последствий возможного теракта со стороны российских войск на оккупированной ими Запорожской АЭС. Об этом сообщает Министерство энергетики.

Соответствующее решение было принято на заседании межведомственного кризисного штаба под председательством министра энергетики Германа Галущенко.

В ходе учений будут отработаны меры по преодолению последствий в случае подрыва российскими военными одного из энергоблоков станции.

Министр подчеркнул, что все экстренные службы готовы к возможному развитию событий, разработаны соответствующие протоколы совместных действий, которые будут отработаны во время учений.

Галущенко подчеркнул, что ЗАЭС-5 продолжает работать в режиме «горячей остановки», и перевод его в состояние «холодной остановки» оккупанты сознательно блокируют.

«Это значительно повышает риск террористической угрозы ядерному объекту», - подчеркнул глава Минэнерго.

По его словам, для оперативного реагирования штаб получает данные от датчиков, которые использует «Энергоатом», ГСЧС, ДИЯР. В то же время он акцентировал внимание на важности активной позиции относительно сообщений и мониторинга ситуации экспертов МАГАТЭ, находящихся на ЗАЭС.

В свою очередь президент «Энергоатом» Петр Котин добавил, что компания моделирует разные сценарии развития событий на ЗАЭС, их возможные последствия и варианты скорейшего преодоления.

«Наши специалисты проработали все сценарии, которые рашисты могут реализовать на Запорожской АЭС. Поэтому в соответствии с возможными последствиями будут отработаны разные модели реагирования», - сообщил Котин.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россия готовит террористический акт по выбросу радиации на Запорожской АЭС.

В Министерстве здравоохранения был опубликован алгоритм действий в случае радиационной аварии. 

Однако США не видят признаков того, что рф готова подорвать ЗАЭС или применить ядерное оружие. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Князевич
    Руслан Князевич
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Кулікова
    Світлана Кулікова
    суддя Київського апеляційного суду
  • Валерій Журавель
    Валерій Журавель
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Валерій Кузьменко
    Валерій Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Чумак
    Юрій Чумак
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді