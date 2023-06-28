В Украине проведут масштабные учения по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС, — Минэнерго

Все экстренные службы готовы к возможному развитию событий, разработаны соответствующие протоколы совместных действий, которые будут отработаны во время учений.

В Украине состоятся масштабные учения по привлечению служб центрального, регионального и местного значения по преодолению последствий возможного теракта со стороны российских войск на оккупированной ими Запорожской АЭС. Об этом сообщает Министерство энергетики.

Соответствующее решение было принято на заседании межведомственного кризисного штаба под председательством министра энергетики Германа Галущенко.

В ходе учений будут отработаны меры по преодолению последствий в случае подрыва российскими военными одного из энергоблоков станции.

Министр подчеркнул, что все экстренные службы готовы к возможному развитию событий, разработаны соответствующие протоколы совместных действий, которые будут отработаны во время учений.

Галущенко подчеркнул, что ЗАЭС-5 продолжает работать в режиме «горячей остановки», и перевод его в состояние «холодной остановки» оккупанты сознательно блокируют.

«Это значительно повышает риск террористической угрозы ядерному объекту», - подчеркнул глава Минэнерго.

По его словам, для оперативного реагирования штаб получает данные от датчиков, которые использует «Энергоатом», ГСЧС, ДИЯР. В то же время он акцентировал внимание на важности активной позиции относительно сообщений и мониторинга ситуации экспертов МАГАТЭ, находящихся на ЗАЭС.

В свою очередь президент «Энергоатом» Петр Котин добавил, что компания моделирует разные сценарии развития событий на ЗАЭС, их возможные последствия и варианты скорейшего преодоления.

«Наши специалисты проработали все сценарии, которые рашисты могут реализовать на Запорожской АЭС. Поэтому в соответствии с возможными последствиями будут отработаны разные модели реагирования», - сообщил Котин.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россия готовит террористический акт по выбросу радиации на Запорожской АЭС.

В Министерстве здравоохранения был опубликован алгоритм действий в случае радиационной аварии.

Однако США не видят признаков того, что рф готова подорвать ЗАЭС или применить ядерное оружие.

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