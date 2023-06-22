Зеленский: россия готовится полностью взорвать Запорожскую АЭС, видео

Президент отметил, что оккупанты все для этого подготовили.

Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский после доклада разведки и СБУ записал обращение, где сообщил, что россия готовит террористический акт по выбросу радиации на Запорожской АЭС. Для этого все подготовлено.

"Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього.

На жаль, уже неодноразово мені доводилося нагадувати, що радіація не знає державних кордонів і те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру.

Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам – кожному у світі. Усі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі.

Жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти", - заявил Президент.

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