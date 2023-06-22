Совет судей проведет заседание: какие вопросы рассмотрят

Заседание Совета судей состоится 22 июня.

22 июня в 13:00 в помещении Государственной судебной администрации Украины состоится заседание Совета судей Украины.

На повестку дня вынесены следующие вопросы:

- Об исполнении решения Совета судей Украины от 03 февраля 2023 г. № 5 относительно рассмотрения нераспределенных судебных дел территориальная подсудность которых была изменена в связи с невозможностью осуществлять правосудие во время военного положения.

- о создании рабочей группы для изучения вопросов материального и финансового состояния Государственного предприятия «Санаторно-курортный лечебный центр «Шкло».

- Об определении представителя Совета судей Украины в состав рабочей группы по нормативам кадрового, финансового, материально-технического и другого обеспечения судов.

- о поощрении.

Заседание будет транслироваться на YouTube канале Совета судей Украины.

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