Рада суддів проведе засідання: які питання розглянуть

Засідання Ради суддів відбудеться 22 червня.

22 червня о 13:00 в приміщенні Державної судової адміністрації України відбудеться засідання Ради суддів України.

На порядок денний винесено наступні питання:

- Про виконання рішення Ради суддів України від 03 лютого 2023 року № 5 щодо розгляду нерозподілених судових справ територіальну підсудність яких було змінено у зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя під час воєнного стану.

- Про створення робочої групи для вивчення питань щодо матеріального та фінансового стану Державного підприємства «Санаторно-курортний лікувальний центр «Шкло».

- Про визначення представника Ради суддів України до складу робочої групи з питань нормативів кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів.

- Про заохочення.

Засідання транслюватиметься на YouTube каналі Ради суддів України.

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