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Депутати підтримали зменшення розміру надбавок держслужбовцям та обмеження розміру премій

11:51, 22 червня 2023
Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади рекомендує депутатам підтримати у першому читанні законопроєкт про обмеження надбавок держслужбовцям та зменшення розміру премій.
Депутати підтримали зменшення розміру надбавок держслужбовцям та обмеження розміру премій

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади рекомендує депутатам ухвалити у першому читанні законопроєкт №8222 про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад, яким пропонується обмежити розмір премій держслужбовцям та зменшити розмір надбавок за вислугу років.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 50 закону «Про державну службу» та встановити, що розмір місячної премії державного службовця не може перевищувати 30 відсотків, а квартальної 90 відсотків розміру його посадового окладу за фактично відпрацьований час протягом місяця або кварталу, за який виплачується премія.

Відповідно левовою часткою того, що отримуватиме держслужбовець (70%) на руки це буде його посадовий оклад разом з передбаченими законодавством надбавками.

Також документом передбачається зменшення розміру надбавок для держслужбовців. Згідно з проєктом надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 2 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30 відсотків посадового окладу. Для порівняння чинна норма передбачає надбавку у 3% посадового окладу за кожен рік стажу державної служби і обмежує розмір надбавок 50% від окладу

На думку законодавців, заробітна плата державного службовця, в разі ухвалення проєкту враховуватиме кваліфікацію та досвід, важливість і складність роботи на посаді, ступінь відповідальності, а також результативність, ефективність та якість виконання посадових обов’язків.

Під час обговорення пропонувалося підвищити розмір мінімального посадового окладу держслужбовців, однак наразі її не включено до проєкту.

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Автор: Ярослав Конощук

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