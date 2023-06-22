«Перший раз про це чую»: Віталій Кім відреагував на чутки щодо призначення до КМДА

Віталій Кім заперечив чутки про можливе призначення керівником КМДА

Фото: 24tv.ua

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що з ним ніхто не обговорював питання про можливе призначення новим головою Київської міської державної адміністрації, передає LB.ua.

Коментуючи інформацію ЗМІ, що на засіданні РНБО 23 червня саме його можуть призначити новим керівником держадміністрації Києва, Кім висловив здивування.

«Перший раз про це чую», – сказав журналістам керівник Миколаївської ОВА.

На запитання, яким буде його рішення, якщо відповідна пропозиція від президента таки буде, Кім сказав, що «не готовий це обговорювати».

Раніше Данілов допустив кадрові рішення на засіданні РНБО щодо укриттів в Україні.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко заявив, що проти нього особисто та проти столичної влади відбувається «шквальна кампанія з дискредитації».

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