«Первый раз об этом слышу»: Виталий Ким отреагировал на слухи о назначении в КГГА

Виталий Ким опроверг слухи о возможном назначении руководителем КГГА

Фото: 24tv.ua

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что с ним никто не обсуждал вопрос о возможном назначении новым главой Киевской городской государственной администрации, передает LB.ua.

Комментируя информацию СМИ, что на заседании СНБО 23 июня именно его могут назначить новым руководителем госадминистрации Киева, Ким выразил недоумение.

«Первый раз об этом слышу», - сказал журналистам руководитель Николаевской ОВА.

На вопрос, каким будет его решение, если соответствующее предложение от Президента будет, Ким сказал, что «не готов это обсуждать».

Ранее Данилов допустил кадровые решения на заседании СНБО по укрытиям в Украине.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что против него лично и против столичных властей проходит «шквальная кампания по дискредитации».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.