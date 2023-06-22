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Размер ежегодной денежной помощи до 5 мая: судебная палата КАС ВС отступила от предварительных заключений

15:33, 22 июня 2023
Судебная палата отметила, что выводы, изложенные в ранее принятом постановлении о правомерности начисления и выплатить ежегодной разовой денежной помощи до 5 мая за 2022 год в размере, определенном Порядком № 540, являются такими, которые не основываются на правильном правоприменении.
Размер ежегодной денежной помощи до 5 мая: судебная палата КАС ВС отступила от предварительных заключений
Изображение: freepik.com

Судебная палата КАС ВС отступила от предварительных выводов. Об этом сообщили в Пятом апелляционном административном суде.

«Судова палата КАС ВС зазначила, що висновки, викладені в раніше ухваленій постанові ВС у складі колегії суддів цієї самої палати від 01.12.2022 у справі № 580/2869/22 щодо правомірності нарахування та виплатити щорічної разової грошової допомоги до 5 травня за 2022 рік у розмірі, визначеному Порядком № 540, є такими, що не ґрунтуються на правильному правозастосуванні. Відтак необхідно відступити від висновків щодо застосування положень статті 13 Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"№ 3551-XII, частини другої статті 20 Закону "Про правовий режим воєнного стану"  № 389-VІІІ, частини сьомої статті 20 та абзацу третього підпункту 2 пункту 22 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України та Порядку № 540 у подібних правовідносинах.

Зауважено, що Бюджетним кодексом України не можна доручати Кабінету Міністрів України встановлювати інше (додаткове) законодавче регулювання відносин, відмінне від того, що є предметом регулювання спеціального Закону № 3551-ХІІ.

Тимчасове обмеження окремих соціальних пільг особам, які захищають або захищали Батьківщину, її суверенітет і територіальну цілісність, та членів їхніх сімей, у разі запровадження режиму воєнного стану, за умови додержання вимог пункту 5 частини першої статті 6 Закону № 389-VIII, може відбуватись за умови внесення змін до спеціального Закону № 3551-ХІІ, який регулює відносини забезпечення соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць, а не шляхом внесення змін до бюджетного законодавства з подальшим ухваленням Кабінетом Міністрів України рішення щодо визначення розмірів соціальних гарантій.

Отже, Судова палата дійшла висновку, що оскільки на час виплати позивачу у 2022 році щорічної разової грошової допомоги до 5 травня одночасно діяли положення статті 13 Закону № 3551-XII і Порядку № 540, які по-різному визначають розмір виплати щорічної разової грошової допомоги до 5 травня, з огляду на положення частини третьої статті 7 КАС України, якою визначаються загальні засади пріоритетності законів над підзаконними актами, для визначення розміру разової грошової допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни у 2022 році слід застосовувати не Порядок № 540, а Закон № 3551-XII, який має вищу юридичну силу та є спеціальним законом у цій сфері відносин», - пишуть у суді.

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