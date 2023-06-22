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Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обменники будут штрафовать до 17 тысяч грн за незаконный отказ обменять валюту

Народные депутаты предлагают ввести штрафы для обменников за незаконный отказ или установление незаконных ограничений при покупке у граждан долларов или евро.

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Кабмин решил уточнить, что на полицейских и военнослужащих не распространяются повышенные оклады на территориях активных или возможных боевых действий.

Минюст предлагает изменить правила уплаты судебного сбора по делам о банкротстве, которые увеличат бюджет судебной власти

Бизнесу, находящемуся в судебных процедурах банкротства, могут предоставить право на освобождение от уплаты судебного сбора.

Во исполнение соглашения с МВФ: Депутаты поддержали законопроект об ограничениях на пересмотр госбюджета

Бюджетный комитет рекомендует депутатам одобрить за основу законопроект, которым в частности предлагается вернуть законодательные ограничения на внесение изменений в государственный бюджет.

  1. Законодательство

Зеленский подписал закон о запрещении книг и изданий из рф и Беларуси

11:40, 22 июня 2023
Президент Украины подписал ранее принятый Верховной Радой законопроект по запрещению книг и изданий из рф и Беларуси, объяснив, что текст Закона был направлен институтам ЕС для дополнительной оценки того, нарушает ли он права языковых нацменьшинств.
Зеленский подписал закон о запрещении книг и изданий из рф и Беларуси
Фото: chytomo.com

Владимир Зеленский подписал Закон 2309-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины». Об этом Президент сообщил в личном телеграмм-канале.

Он заявил, что считает закон правильным, а также отметил, что текст Закона был направлен институтам ЕС для дополнительной оценки того, могут ли отдельные нормы Закона повлиять на выполнение обязательств в части защиты прав меньшинств, в частности языковых, в контексте рекомендации Заключения Европейской комиссии по заявки Украины на членство в ЕС.

Напомним, что Венецианская комиссия рекомендовала Украине упразднить важные нормы, защищающие украинский язык.

К примеру, требования закона о медиа, что на украинском языке должно быть 90% программ на общеукраинских и 80% на региональных каналах. А также требование закона о языке, что 50% ассортимента книг в книжных магазинах должно быть украинским.

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