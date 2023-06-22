Зеленский подписал закон о запрещении книг и изданий из рф и Беларуси

Президент Украины подписал ранее принятый Верховной Радой законопроект по запрещению книг и изданий из рф и Беларуси, объяснив, что текст Закона был направлен институтам ЕС для дополнительной оценки того, нарушает ли он права языковых нацменьшинств.

Фото: chytomo.com

Владимир Зеленский подписал Закон 2309-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины». Об этом Президент сообщил в личном телеграмм-канале.



Он заявил, что считает закон правильным, а также отметил, что текст Закона был направлен институтам ЕС для дополнительной оценки того, могут ли отдельные нормы Закона повлиять на выполнение обязательств в части защиты прав меньшинств, в частности языковых, в контексте рекомендации Заключения Европейской комиссии по заявки Украины на членство в ЕС.

Напомним, что Венецианская комиссия рекомендовала Украине упразднить важные нормы, защищающие украинский язык.



К примеру, требования закона о медиа, что на украинском языке должно быть 90% программ на общеукраинских и 80% на региональных каналах. А также требование закона о языке, что 50% ассортимента книг в книжных магазинах должно быть украинским.

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