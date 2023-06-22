Регулятор США подал в суд на Amazon, обвинив ее в обмане клиентов

Регулятор США обвиняет компанию Amazon в том, что она обманом заставляла клиентов подписываться на свой сервис Prime.

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Регулятор США подал в суд на компанию Amazon, обвинив ее в обмане клиентов. Об этом пишет Financial Times.



По данным издания, Федеральная торговая комиссия США (FTC) заявила, что Amazon обманом заставляет клиентов подписываться на свой сервис Prime без их согласия, использовав для этого «манипулятивный, принудительный или обманчивый дизайн пользовательского интерфейса», известный как «темные шаблоны».

«Amazon обманом заставлял людей подписываться на постоянные подписки без их согласия, что не только разочаровало пользователей, но и стоило им значительных денег», – заявила глава регулятора Лина Хан.



Кроме того, в ведомстве говорят, что компания саботировала попытки клиентов отменить подписки.



В то же время Amazon отверг все обвинения и назвал претензии FTC «ложными», заявив, что отменить членство в Prime было «понятно и просто».



Компания утверждает, что регулятор объявил о деле без какого-либо предупреждения, «в разгар наших дискуссий с сотрудниками FTC, чтобы убедиться, что они понимают факты, контекст и юридические вопросы, и до того, как мы смогли провести диалог с самими членами комиссии до того, как они подали иск в суд».

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