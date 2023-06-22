На Disney+ стартовал сериал «Секретное вторжение» от Marvel — титры в нем создал ИИ

В «Секретном вторжении» рассказывается о попытке Ника Фьюри и его коллег предотвратить вторжение на Землю пришельцев скруллов.

Фото: trustedreviews.com

В четверг, 22 июня, в сервисе Disney Plus выходит новый сериал «Секретное вторжение» от Marvel Comics. Он рассказывает о сопротивлении Ника Фьюри тайному вторжению на Землю фракции Скруллов, способных менять свое обличие.

«В одну секунду вы смотрите на Ника Фьюри или уважаемого мирового лидера; в следующую вы видите, как это лицо превращается во что-то (или кого-то) другое», — говорится в описании сериала.

У мини-сериала будет шесть эпизодов: последний выйдет 26 июля.

На данный момент рейтинг шоу на Rotten Tomatoes составляет 73%, а на Metacritic — 64 балла.

Главные роли в шоу исполнили Сэмюэл Л. Джексон, Коби Смолдерс, Эмилия Кларк, Оливия Колман и Бен Мендельсон.

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