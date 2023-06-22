На Disney+ стартував серіал «Секретне вторгнення» від Marvel — титри у ньому створив ШІ

У «Секретному вторгненні» розповідається про спробу Ніка Ф'юрі та його колег запобігти вторгненню на Землю прибульців скрулів.

Фото: trustedreviews.com

У четвер, 22 червня, у сервісі Disney Plus виходить новий серіал «Секретне вторгнення» від Marvel Comics. Він розповідає про опір Ніка Ф'юрі таємному вторгненню на Землю фракції скрулів, здатних змінювати своє обличчя.

«В одну секунду ви дивитеся на Ніка Ф'юрі чи шановного світового лідера; наступної ви бачите, як ця особа перетворюється на щось (або когось) інше», — йдеться в описі серіалу.

Міні-серіал матиме шість епізодів: останній вийде 26 липня.

На даний момент рейтинг шоу на Rotten Tomatoes складає 73%, а на Metacritic – 64 бали.

Головні ролі у шоу виконали Семюел Л. Джексон, Кобі Смолдерс, Емілія Кларк, Олівія Колман та Бен Мендельсон.

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