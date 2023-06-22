У ГУР прокоментували ураження Чонгарського мосту: Далі буде

Зараз триває робота й вона буде продовжена, — сказав представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

22 червня росіяни повідомили про пошкодження моста на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом поблизу Чонгара. Наразі українська розвідка не може коментувати інциденти на окупованих територіях. Таку заяву зробив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі 24 каналу.

"Зараз триває робота й вона буде продовжена. Це планомірна робота Сил безпеки, оборони, руху опору, місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на цих територіях. Можна лише коментувати, що далі буде", — сказав Юсов.

Слова міністра оборони рф Шойгу, який раніше обіцяв Україні "відповідь" в разі ударів по Криму, представник розвідки прокоментував так: "Нічого нового ці нудні і депресивні пропагандисти, ксенофоби та імперці вже нам сказати не можуть. Вже все сказано. Тепер будуть говорити лише українці".

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