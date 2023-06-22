Як батькам самостійно перевірити себе у списку отримувачів коштів на послуги дитячого оздоровлення та відпочинку

Батьки можуть самостійно перевірити себе у переліку отримувачів коштів, а також обрати та забронювати путівку до закладу оздоровлення та відпочинку.

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1 червня Уряд запустив програму монетизації послуги дитячого оздоровлення та відпочинку за принципом «гроші ходять за дитиною».

У Міністерстві соціальної політики наголошують, що відтепер держава виплачуватиме батькам кошти, на які ті зможуть самостійно придбати путівку для дитини у табір оздоровлення і відпочинку.

«Щоб отримати кошти, батькам (або особам яка його/її замінює) достатньо відкритки спеціальну картку в «ПриватБанк», на яку буде зараховано 14 165 грн на кожну дитину.

Далі – обрати табір в карпатському регіоні з переліку закладів вищої категорії і придбати путівку», - сказано у повідомленні.

Наразі батьки можуть самостійно перевірити себе у переліку отримувачів коштів, а також обрати та забронювати путівку до закладу оздоровлення та відпочинку за посиланням.

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