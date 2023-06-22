Как родителям самостоятельно проверить себя в списке получателей средств на услуги детского оздоровления и отдыха

Родители могут самостоятельно проверить себя в перечне получателей средств, а также выбрать и забронировать путевку в заведение оздоровления и отдыха.

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1 июня Правительство запустило программу монетизации услуги детского оздоровления и отдыха по принципу «деньги ходят за ребенком».

В Министерстве социальной политики отмечают, что теперь государство будет выплачивать родителям средства, на которые те смогут самостоятельно приобрести путевку для ребенка в лагерь оздоровления и отдыха.

«Чтобы получить средства, родителям (или лицам, которые его/ее заменяют) достаточно открытки специальную карточку в «ПриватБанк», на которую будет зачислено 14 165 грн на каждого ребенка.

Далее – выбрать лагерь в карпатском регионе из списка заведений высшей категории и приобрести путевку», - говорится в сообщении.

В настоящее время родители могут самостоятельно проверить себя в перечне получателей средств, а также выбрать и забронировать путевку в заведение оздоровления и отдыха по ссылке.

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