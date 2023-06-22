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  1. В Украине

Транзит российского газа через Украину в Европу может прекратиться до конца 2024 года, – Галущенко

14:57, 22 июня 2023
Министр энергетики Герман Галущенко считает маловероятным продление контракта с рф по поставкам российского газа через территорию Украины.
Транзит российского газа через Украину в Европу может прекратиться до конца 2024 года, – Галущенко
Фото из открытых источников

Транзит российского газа через Украину может прекратиться до конца 2024 года.  Об этом заявил в интервью Financial Times министр энергетики Герман Галущенко.

По словам министра, шансы на продление пятилетнего контракта на транзит газа, подписанного в 2019 году между Киевом и Москвой, невелики.

Вероятно, отмечает Галущенко, транзит российского газа, поступающего в Европу через украинскую территорию, прекратится до конца 2024 года, когда истек срок действия контракта Украины с «Газпромом».

Также он заявил, что Украина уже готовит свою систему к сокращению поставок, и подчеркнул, что не считает возможным продление контракта с рф на двусторонней основе.

Галущенко напомнил, что в прошлом году рф уже сократила поставки газа в Европу, тем самым вызвав энергетический кризис и инфляцию.

В то же время через краинский газопровод продолжались поставки газа, хотя и в меньших объемах.

По мнению министра, Европа будет относительно готова к дальнейшему понижению поставок российского газа. В прошлом году она приспособилась к новым условиям путем уменьшения спроса и поиска альтернативных источников импорта, таких как сжиженный природный газ.

В издании отмечают, что в случае закрытия украинского транзитного маршрута, останется только единственный трубопровод, по которому в Европу поступает российский газ – это «Турецкий поток», на который в мае приходилось чуть менее 3% европейского газового импорта.

Галущенко отметил, что европейские страны могут захотеть пересмотреть контракт, хотя и считает переговоры с москвой маловероятными.

В самой Еврокомиссии отказались давать комментарии о возможных переговорах с рф о продлении контракта.

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