Транзит российского газа через Украину в Европу может прекратиться до конца 2024 года, – Галущенко

Министр энергетики Герман Галущенко считает маловероятным продление контракта с рф по поставкам российского газа через территорию Украины.

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Транзит российского газа через Украину может прекратиться до конца 2024 года. Об этом заявил в интервью Financial Times министр энергетики Герман Галущенко.



По словам министра, шансы на продление пятилетнего контракта на транзит газа, подписанного в 2019 году между Киевом и Москвой, невелики.



Вероятно, отмечает Галущенко, транзит российского газа, поступающего в Европу через украинскую территорию, прекратится до конца 2024 года, когда истек срок действия контракта Украины с «Газпромом».



Также он заявил, что Украина уже готовит свою систему к сокращению поставок, и подчеркнул, что не считает возможным продление контракта с рф на двусторонней основе.



Галущенко напомнил, что в прошлом году рф уже сократила поставки газа в Европу, тем самым вызвав энергетический кризис и инфляцию.



В то же время через краинский газопровод продолжались поставки газа, хотя и в меньших объемах.



По мнению министра, Европа будет относительно готова к дальнейшему понижению поставок российского газа. В прошлом году она приспособилась к новым условиям путем уменьшения спроса и поиска альтернативных источников импорта, таких как сжиженный природный газ.



В издании отмечают, что в случае закрытия украинского транзитного маршрута, останется только единственный трубопровод, по которому в Европу поступает российский газ – это «Турецкий поток», на который в мае приходилось чуть менее 3% европейского газового импорта.



Галущенко отметил, что европейские страны могут захотеть пересмотреть контракт, хотя и считает переговоры с москвой маловероятными.



В самой Еврокомиссии отказались давать комментарии о возможных переговорах с рф о продлении контракта.

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