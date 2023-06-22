Транзит російського газу через Україну до Європи може припинитися до кінця 2024 року, – Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко вважає малоймовірним продовження контракту з рф щодо постачання російського газу через територію України.

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Транзит російського газу через Україну може припинитися до кінця 2024 року. Про це заявив в інтерв'ю Financial Times міністр енергетики України Герман Галущенко.

За словами міністра, шанси на продовження п'ятирічного контракту на транзит газу, підписаного в 2019 році між Києвом та москвою, невеликі.

Ймовірно, зазначає Галущенко, транзит російського газу, який надходить до Європи через українську територію, припиниться до кінця 2024 року, коли закінчиться термін дії контракту України з «Газпромом».

Також він заявив, що Україна вже готує свою систему до скорочення поставок, і підкреслив, що не вважає можливим продовження контракту з рф на двосторонній основі.

Галущенко нагадав, що у минулому році рф вже скоротила поставки газу до Європи, цим самим спричинивши енергетичну кризу та розпаливши інфляцію.

Водночас через український газопровід продовжувалося постачання газу, хоча й в менших обсягах.

На думку міністра, Європа буде відносно готова до подальшого зниження поставок російського газу. У минулому році вона адаптуватися до нових умов шляхом зменшення попиту та пошуку альтернативних джерел імпорту, таких як скраплений природний газ.

У виданні зазначають, що у разі закриття українського транзитного маршруту, залишиться лише єдиний трубопровід, яким до Європи надходить російський газ – це «Турецький потік», на який у травні припадало трохи менше 3% європейського газового імпорту.

Галущенко зауважив, що європейські країни можуть захотіти переглянути контракт, хоча й вважає їх переговори з москвою малоймовірними.

Натомість у самій Єврокомісії відмовилися давати коментарі щодо можливих переговорів з рф про продовження контракту.

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