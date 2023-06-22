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Заступниця міністра економіки Юлії Свириденко проігнорувала скарги бізнесу на корупцію у Нацагентстві з акредитації

У Міністра економіки Юлії Свириденко вирішили закрити очі на звернення бізнесу стосовно корупційних дій голови Національного агентства з акредитації Сергія Костюка.

Обменники будут штрафовать до 17 тысяч грн за незаконный отказ обменять валюту

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Кабмин решил уточнить, что на полицейских и военнослужащих не распространяются повышенные оклады на территориях активных или возможных боевых действий.

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Во исполнение соглашения с МВФ: Депутаты поддержали законопроект об ограничениях на пересмотр госбюджета

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  1. В Украине

В ГУР прокомментировали поражение Чонгарского моста: Дальше будет

11:25, 22 июня 2023
Сейчас идет работа и она будет продолжена, — сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.
В ГУР прокомментировали поражение Чонгарского моста: Дальше будет

22 июня россияне сообщили о повреждении моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. Пока украинская разведка не может комментировать инциденты на оккупированных территориях. Такое заявление сделал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире 24 канала.

"Сейчас продолжается работа и она будет продолжена. Это планомерная работа Сил безопасности, обороны, движения сопротивления, местного населения, ожидающего возвращения украинской законной власти на этих территориях. Можно лишь комментировать, что дальше будет", — сказал Юсов.

Слова министра обороны рф Шойгу, ранее обещавшего Украине "ответ" в случае ударов по Крыму, представитель разведки прокомментировал так: "Ничего нового эти скучные и депрессивные пропагандисты, ксенофобы и имперцы уже нам сказать не могут. Уже все сказано. Теперь будут говорить только украинцы".

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