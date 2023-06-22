Оккупанты заявляют об ударе по Чонгарскому мосту: появились первые фото и видео

В сети появились первые фото Чонгарского моста после ночного удара. оккупанты уверяют, что удар был нанесен с помощью английских ракет Storm Shadow.

Оккупанты сообщили об обстреле моста административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.



Так, марионеточный глава оккупированного рф Крыма Сергей Аксенов заявил, что «ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту», а коллаборант и гауляйтер оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо высказал предположение, что удар был нанесен с помощью английских ракет Storm Shadow.



По словам Сальдо, на мостах повреждено дорожное покрытие, среди жертв нет.



«Сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать – временно организовано движение автотранспорта через резервный маршрут», – уверяет коллаборант.



Напомним, дорога через Чонгар — наиболее удобная для переправки оккупантами техники в Запорожскую область.

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