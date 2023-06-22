Полиция возбудила уголовное производство по факту взрыва в многоэтажке в Киеве

По предварительной информации от работников ГСЧС, взрыв произошел в результате утечки газа в одной из квартир.

Источник фото: facebook.com/UA.KyivPolice

По факту взрыва в доме следователи полиции начали уголовное производство. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Как мы рассказывали, по состоянию на утро известно о двух погибших людях, еще 18 травмировано. Ликвидация последствий продолжается.

«Сегодня около 03.40 в полицию Киева поступил вызов о взрыве в многоэтажке на улице Малышко. Немедленно на место прибыли спасатели ГСЧС, следственно-оперативная группа Днепровского районного управления полиции и врачи.

По предварительной информации от работников ГСЧС, взрыв произошел в результате утечки газа в одной из квартир. В результате происшествия два человека погибли», - говорится в сообщении полиции.

Повреждены по меньшей мере 3 квартиры, отметили там.

По факту происшествия следователи Днепровского управления полиции возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины – нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности, что повлекло гибель людей.

В настоящее время на месте продолжают работать профильные службы. Продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

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