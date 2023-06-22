Из-за взрыва, предположительно газа, в 16-ти этажном доме в Киеве погибли два человека – Кличко

Под завалами в поврежденной части дома в Днепровском районе, где произошел взрыв, спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.

Источник фото: facebook.com/DSNSKyiv

В Киеве ночью произошел взрыв в многоэтажке в Днепровском районе. Пожарные спасли 18 человек, также ранее сообщалось, что под завалами обнаружили одного погибшего.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, под завалами в поврежденной части 16-ти этажного дома спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.

«Предварительно, два человека погибли в результате взрыва в 16-ти этажном доме в Днепровском районе столицы.

Двоих пострадавших госпитализировали, а двоим медики оказали помощь на месте», – сообщил Кличко.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Причины взрыва выясняют специалисты.

По предварительной информации ГСЧС, в 16-этажном жилом доме предположительно произошел взрыв газа.

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