Через вибух, ймовірно газу, в 16-ти поверховому будинку в Києві загинули дві людини – Кличко

Під завалами в пошкодженій частині будинку в Дніпровському районі, де стався вибух, рятувальники виявили тіло ще одного загиблого.

Джерело фото: facebook.com/DSNSKyiv

У Києві уночі стався вибух у багатоповерхівці в Дніпровському районі. Пожежники врятували 18 людей, також раніше повідомлялося, що під завалами знайшли одного загиблого.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, під завалами в пошкодженій частині 16-ти поверхового будинку, рятувальники виявили тіло ще одного загиблого.

«Попередньо, дві людини загинули внаслідок вибуху в 16-ти поверховому будинку в Дніпровському районі столиці.

Двох постраждалих госпіталізували, а двом медики надали допомогу на місці», - повідомив Кличко.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Причини вибуху зʼясовують фахівці.

За попередньою інформацією ДСНС, у 16-поверховому житловому будинку ймовірно стався вибух газу.

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