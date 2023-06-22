У Києві уночі стався вибух у багатоповерхівці в Дніпровському районі, фото

За попередньою інформацією ДСНС, у 16-поверховому житловому будинку ймовірно стався вибух газу.

Джерело фото: facebook.com/DSNSKyiv

У Києві уночі стався вибух у багатоповерхівці в Дніпровському районі. Пожежники врятували 18 людей, також під завалами знайшли одного загиблого.

«Сьогодні о 03:32 Служба порятунку 101 отримала інформацію про вибух та пожежу на вул. Андрія Малишка, 33.

У 16-поверховому житловому будинку ймовірно стався вибух газу, внаслідок чого є руйнування на 7, 8 поверхах. Станом на 04:20 врятовано 1 людину, та ще 1 особа потерпіла», - повідомили у ДСНС.

О 05:45 пожежу рятувальники локалізували пожежу на площі 250 кв. м.

«Врятовано 18 осіб, 2 особи травмовано.

«В ході розвідки, під завалами було виявлено загиблого чоловіка», - зазначили у ДСНС згодом.

Наразі роботи продовжуються.

Джерело фото: facebook.com/DSNSKyiv

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.