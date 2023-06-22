В Киеве ночью произошел взрыв в многоэтажке в Днепровском районе, фото

По предварительной информации ГСЧС, в 16-этажном жилом доме предположительно произошел взрыв газа.

Источник фото: facebook.com/DSNSKyiv

В Киеве ночью произошел взрыв в многоэтажке в Днепровском районе. Пожарные спасли 18 человек, также под завалами обнаружили одного погибшего.

«Сегодня в 03:32 Служба спасения 101 получила информацию о взрыве и пожаре на ул. Андрея Малышко, 33.

В 16-этажном жилом доме предположительно произошел взрыв газа, в результате чего есть разрушение на 7, 8 этажах. По состоянию на 04:20 спасен 1 человек, и еще 1 человек пострадал», - сообщили в ГСЧС.

В 05:45 пожар спасатели локализовали пожар на площади 250 кв. м.

«Спасены 18 человек, 2 человека травмированы.

«В ходе разведки, под завалами было обнаружено погибшего мужчину», - отметили в ГСЧС впоследствии.

В настоящее время работы продолжаются.

Источник фото: facebook.com/DSNSKyiv

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