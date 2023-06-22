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  1. В Україні

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вибуху в багатоповерхівці в Києві

08:48, 22 червня 2023
За попередньою інформацією від працівників ДСНС, вибух стався внаслідок витоку газу в одній із квартир.
Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вибуху в багатоповерхівці в Києві
Джерело фото: facebook.com/UA.KyivPolice

За фактом вибуху в будинку слідчі поліції розпочали кримінальне провадження.  Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Як ми розповідали, станом на ранок відомо про двох загиблих людей, ще 18 травмовано. Ліквідація наслідків триває.

«Сьогодні близько 03.40 години до поліції Києва надійшов виклик щодо вибуху в багатоповерхівці на вулиці Малишка. Негайно на місце прибули рятувальники ДСНС, слідчо-оперативна група Дніпровського районного управління поліції та лікарі.

За попередньою інформацією від працівників ДСНС, вибух стався внаслідок витоку газу в одній із квартир. У результаті події двоє осіб загинуло», - сказано у повідомленні поліції.

Пошкоджено щонайменше 3 квартири, зазначили там.

За фактом події слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України – порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей.

На цей час на місці продовжують працювати профільні служби. Тривають роботи з ліквідації наслідків надзвичайної події.

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