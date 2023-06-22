Україна отримає через Світовий банк додаткові $1,75 млрд допомоги від партнерів

Міжнародні партнери нададуть Україні новий пакет фінансової допомоги у вигляді гарантованих позик та грантів.

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Україна отримає додаткові $1,75 млрд допомоги від союзників через Світовий банк. Про це повідомляє пресслужба Світового банку, пише Європейська правда.

За даними видання, транш надійде до України у вигляді гарантованих позик та грантів у рамках проекту PEACE («Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні»).

Зазначається, що дане фінансування включає гарантовану Британією позику Світового банку на суму $500 мільйонів доларів, грант на суму $1,25 мільярда доларів від США та грант на суму $15 мільйонів доларів від Фінляндії.

Передбачається, що ці кошти підуть на підтримку сфери охорони здоров’я, освіти, виплату пенсій, програми соціальної допомоги та фінансування заробітної плати держслужбовців.

Загалом у межах обсяги екстреного фінансування на підтримку України через Світовий банк досягли приблизно $35 мільярдів доларів.

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