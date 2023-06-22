Украина получит через Всемирный банк дополнительные $1,75 млрд помощи от партнеров

Украина получит дополнительные $1,75 млрд помощи от союзников через Всемирный банк. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка, пишет Европейская правда.
По данным издания, транш поступит в Украину в виде гарантированных ссуд и грантов в рамках проекта PEACE («Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине»).
Отмечается, что данное финансирование включает гарантированный Британией ссуду Всемирного банка на сумму $500 миллионов долларов, грант на сумму $1,25 миллиарда долларов от США и грант на сумму $15 миллионов долларов от Финляндии.
Предполагается, что эти средства будут направлены на поддержку сферы здравоохранения, образования, выплату пенсий, программы социальной помощи и финансирования заработной платы госслужащих.
В целом объемы экстренного финансирования в поддержку Украины через Всемирный банк достигли примерно $35 миллиардов долларов.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.