Украина получит через Всемирный банк дополнительные $1,75 млрд помощи от партнеров

Международные партнеры предоставят Украине новый пакет финансовой помощи в виде гарантированных ссуд и грантов.

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Украина получит дополнительные $1,75 млрд помощи от союзников через Всемирный банк. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка, пишет Европейская правда.

По данным издания, транш поступит в Украину в виде гарантированных ссуд и грантов в рамках проекта PEACE («Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине»).

Отмечается, что данное финансирование включает гарантированный Британией ссуду Всемирного банка на сумму $500 миллионов долларов, грант на сумму $1,25 миллиарда долларов от США и грант на сумму $15 миллионов долларов от Финляндии.

Предполагается, что эти средства будут направлены на поддержку сферы здравоохранения, образования, выплату пенсий, программы социальной помощи и финансирования заработной платы госслужащих.

В целом объемы экстренного финансирования в поддержку Украины через Всемирный банк достигли примерно $35 миллиардов долларов.

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