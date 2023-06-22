Окупанти заявляють про удар по Чонгарському мосту: з'явилися перші фото та відео

У мережі з'явилися перші фото Чонгарського мосту після нічного удару. Окупанти запевняють, що удар був завданий за допомогою англійських ракет Storm Shadow.

Окупанти повідомили про обстріл моста адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом поблизу Чонгара.

Так, маріонетковий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив, що «уночі було завдано удару по Чонгарському мосту», а колаборант і гауляйтер окупованої Херсонщини Володимир Сальдо висловив припущення, що удар був нанесений за допомогою англійських ракет Storm Shadow.

За словами Сальдо, на мостах пошкоджено дорожнє покриття, серед людей жертв немає.

«Сполучення між Херсонською областю та Кримом продовжує діяти — тимчасово організовано рух автотранспорту через резервний маршрут», — запевняє колаборант.

Нагадаємо, дорога через Чонгар — найбільш зручна для переправлення окупантами техніки до Запорізької області.

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