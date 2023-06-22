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  1. У світі

Регулятор США подав до суду на Amazon, звинувативши її в обмані клієнтів

23:21, 22 червня 2023
Регулятор США звинувачує компанію Amazon в тому, що вона обманом змушувала клієнтів підписувати на свій сервіс Prime.
Регулятор США подав до суду на Amazon, звинувативши її в обмані клієнтів
Фото з відкритих джерел

Регулятор США подав до суду на компанію Amazon, звинувативши її в обмані клієнтів. Про це пише Financial Times.

За даними видання, Федеральна торгова комісія США (FTC) заявила, що Amazon обманом примушує клієнтів підписуватися на свій сервіс Prime без їхньої згоди, використавши для цього «маніпулятивний, примусовий або оманливий дизайн інтерфейсу користувача», відомий як «темні шаблони».

«Amazon обманом змушував людей підписуватися на постійні підписки без їхньої згоди, що не тільки розчаровувало користувачів, але й коштувало їм значних грошей», – заявила голова регулятора Ліна Хан.

Окрім того, у відомстві кажуть, що компанія саботувала спроби клієнтів скасувати їхні підписки.

Водночас Amazon відкинув усі звинувачення та назвав претензії FTC «неправдивими», заявивши, що скасувати членство в Prime було «зрозуміло і просто».

Компанія стверджує, що регулятор оголосив про справу без будь-якого попередження, «в розпал наших дискусій зі співробітниками FTC, щоб переконатися, що вони розуміють факти, контекст і юридичні питання, і до того, як ми змогли провести діалог з самими членами комісії до того, як вони подали позов до суду».

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