Зеленський підписав закон про заборону книжок і видань з рф та Білорусі

Президент України підписав раніше ухвалений Верховною Радою законопроєкт щодо заборони книжок і видань з рф та Білорусі, пояснивши, що текст Закону був надісланий інституціям ЄС для додаткової оцінки того, чи він порушує права мовних нацменшин.

Фото: chytomo.com

Володимир Зеленський підписав Закон 2309-ІХ«Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України». Про це Президент повідомив в особистому телеграм-каналі.

Він заявив, що вважає закон правильним, а також зазначив, що текст Закону був надісланий інституціям ЄС для додаткової оцінки того, чи можуть окремі норми Закону вплинути на виконання зобов’язань у частині захисту прав меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації Висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС.

Нагадаємо, що Венеційська комісія рекомендувала Україні скасувати важливі норми, які захищають українську мову.



Наприклад, вимоги закону про медіа, що українською мовою має бути 90% програм на загальноукраїнських і 80% на регіональних каналах. А також вимогу закону про мову, що 50% асортименту книжок у книгарнях має бути українською.

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