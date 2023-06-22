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  1. В Украине

Что делать в случае радиационной аварии: пошаговая инструкция

16:44, 22 июня 2023
В Минздраве сообщили, что делать украинцам, если произошла авария на АЭС.
Что делать в случае радиационной аварии: пошаговая инструкция
Фото: fakty.com.ua

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский после доклада разведки и СБУ записал обращение, где сообщил, что россия готовит террористический акт по выбросу радиации на Запорожской АЭС. Для этого все подготовлено.

Ранее в Министерстве здравоохранения был опубликован алгоритм действий в случае радиационной аварии. Там отметили, что ядерно-стратегические объекты строятся таким образом, чтобы выдерживать значительные физические повреждения, но не мешает знать, что делать в случае, если произошла радиационная авария.

Основное – нужно оставаться в помещении или срочно в него зайти, если вы находитесь на улице. Это самое безопасное действие, которое обязательно следует выполнить.

Что делать, если произошла авария на АЭС

Находитесь в укрытии

Это может быть подвал или середина здания. Радиоактивный материал оседает на наружной стороне построек, поэтому лучше всего держаться как можно дальше от стен и крыши здания. Следует также держать рядом домашних животных, не позволяйте им гулять на улице. По возможности оставайтесь в комнате без окон и наружных дверей, закрывайте окна и двери, уплотните отверстия подручными средствами (скотч, смоченная водой ткань и т.п.) и выключайте системы вентиляции (кондиционеры или обогреватели) в вашем доме. Оставайтесь в укрытии, пока официальные власти не дали других указаний.

Следите за официальными источниками информации

Пользуйтесь сообщениями от спасателей (ГСЧС), полиции, местных властей. Включите телевидение, радио, следите за официальными каналами местных властей. К примеру, подпишитесь на такие каналы в Telegram или Facebook. Если местные власти и спасатели дают указания – выполняйте их обязательно.

Обеззаразьте себя

Снимите верхний слой одежды. Так вы избавитесь от 90% радиоактивного материала. Делайте это осторожно, чтобы не растрясать радиоактивную пыль. Поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер, держите его подальше от людей и домашних животных.

Умойтесь, если есть такая возможность

Примите душ с мылом, голову помойте шампунем. Не используйте кондиционеры для волос, поскольку они могут закрепить радиоактивный материал на ваших волосах. Не трите и не царапайте кожу, чтобы радиоактивный материал не попал в открытые раны. Если принять душ нельзя, вымойте с мылом под проточной водой руки, лицо и открытые части тела. Если доступа к воде нет, воспользуйтесь влажными салфетками, влажной тканью. Обратите особое внимание на руки и лицо, протрите веки, ресницы, уши.

Наденьте чистую одежду

Помогите вашим родным и близким сделать все вышеперечисленные пункты. По возможности делайте это в перчатках и маске или в респираторе.

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