МАГАТЭ не подтвердило минирование пруда-охладителя Запорожской АЭС: мины есть в других местах

ЗАЭС заминирована по периметру и в некоторых местах внутри.

Международное агентство по атомной энергии не подтверждает минирование пруда-охладителя ЗАЭС, но заявляет, что станция заминирована по периметру и в некоторых местах внутри. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МАГАТЭ.

"Во время визита генерального директора, включая пруд-охладитель, мин на месте обнаружено не было. Однако МАГАТЭ известно о предварительном размещении мин за пределами периметра завода, о чем агентство сообщало ранее, а также в определенных местах внутри, которые, как пояснил персонал "службы безопасности", были с оборонной целью", – говорится в сообщении.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пояснил, что оценка Агентства этих конкретных мест размещения заключалась в том, что хоть наличие какого-либо взрывного устройства не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности объекта "не оказывают существенного влияния". За этой проблемой продолжают следить с "большим вниманием".

"Ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на Запорожской атомной электростанции очень хрупкая. Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона в целом, а также добавила серьезные трудности для этой большой атомной электростанции.

Теперь, как никогда, все стороны должны полностью придерживаться основных принципов МАГАТЭ, направленных на предотвращение ядерной аварии. Мы активизируем наши усилия, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность и защиту, а также оказывая помощь пострадавшему региону другими способами", – добавил Гросси.

Напомним, 22 июня Президент Владимир Зеленский сообщил, что россия готовит террористический акт с выбросом радиации на Запорожской АЭС.

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