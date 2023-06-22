Нужно ли работникам-ФЛП сообщать налоговой об уплате ЕСВ работодателем

ГНС предоставляется доступ к персонифицированным сведениям о зарплате застрахованных лиц, на которую начислено и с которой уплачен ЕСВ.

ГНС в Черкасской области рассказывает, должны ли самозанятые лица с целью освобождения от уплаты единого взноса за себя сообщать контролирующим органам, имеющим основное место работы, где за них был уплачен страховой взнос в размере не менее минимального.

Согласно ст. 20 Закона Украины от 08.07.2010 №2464-VІ «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями (далее – Закон №2464) контролирующим органам с целью проверки правильности начисления, исчисления, полноты и своевременности уплаты единого взноса на общеобязательное государственное страхование (далее – единый взнос) предоставляется доступ к персонифицированным сведениям о заработной плате (доход, денежное обеспечение, пособие, компенсацию) застрахованных лиц, на которую начислены и с которой уплачены страховые взносы.

Таким образом, физические лица – предприниматели или лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, не должны сообщать о факте уплаты за них единого взноса работодателем.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.