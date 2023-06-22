Чи потрібно працівникам-ФОПам повідомляти податкову про сплату ЄСВ роботодавцем

ДПС надається доступ до персоніфікованих відомостей про зарплату застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено ЄСВ.

ДПС у Черкаській області розповідає, чи повинні самозайняті особи, з метою звільнення від сплати єдиного внеску за себе, повідомляти контролюючі органи, що мають основне місце роботи, де за них було сплачено страховий внесок у розмірі не менше мінімального.

Відповідно до ст. 20 Закону України від 08.07.2010 №2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон №2464) контролюючим органам з метою перевірки правильності нарахування, обчислення, повноти і своєчасності сплати єдиного внеску на загальнообов’язкового державного страхування (далі – єдиний внесок) надається доступ до персоніфікованих відомостей про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески.

Таким чином, фізичні особи – підприємці або особи, які провадять незалежну професійну діяльність, не повинні повідомляти про факт сплати за них єдиного внеску роботодавцем.

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