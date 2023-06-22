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  1. У світі

Штучний інтелект може змусити присяжних сумніватися у тому, що вони бачать — думка

16:35, 22 червня 2023
ШІ може створювати реалістичні фейкові фото та відео, які можуть стати серйозною проблемою, як для обвинувачення, так і для захисту.
Штучний інтелект може змусити присяжних сумніватися у тому, що вони бачать — думка
Фото: findlaw.com

Фотографії та відео, створені штучним інтелектом, можуть змусити присяжних у залах судів засумніватися у доказах і тому, що вони побачили. Таку думку висловив колишній президент Юридичного товариства Квінсленд Білл Поттс, передає abc.net.au.

За його словами, реалізм відео і фото, створеного штучним інтелектом, «викликатиме серйозну занепокоєність як у обвинувачення, так і у захисту».

 «Як підсудний може пояснити, що відео просто фейк?», - сказав він.

«Вони можуть сказати: «Це був не я, я цього не робив, мене там не було», але докази чи так звані докази можуть переконати присяжних у протилежному.

Присяжні можуть зрештою засумніватися у доказах своїх очей», - додав Білл Поттс.

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