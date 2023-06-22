Искусственный интеллект может заставить присяжных сомневаться в увиденном — мнение

Фотографии и видео, созданные искусственным интеллектом, могут заставить присяжных в залах судов усомниться в доказательствах и в том, что они увидели. Такое мнение высказал бывший президент Юридического общества Квинсленда Билл Поттс, передает abc.net.au.
По его словам, реализм видео и фото, созданного искусственным интеллектом, «будет вызывать серьезную озабоченность как у обвинения, так и у защиты».
«Как подсудимый может объяснить, что видео просто фейк?», - сказал он.
«Они могут сказать: «Это был не я, я этого не делал, меня там не было», но доказательства или так называемые доказательства могут убедить присяжных в обратном.
Присяжные могут в конечном итоге усомниться в доказательствах своих собственных глаз», - добавил Билл Поттс.
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