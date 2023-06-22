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Сейм Латвии запретил оплаченную предвыборную агитацию на русском языке

16:23, 22 июня 2023
Следить за нарушениями в использовании государственного языка в предвыборной агитации будет Центр государственного языка.
Сейм Латвии запретил оплаченную предвыборную агитацию на русском языке

22 июня Сейм Латвии в окончательном, третьем чтении принял поправки к закону "О предвыборной агитации", предусматривающие запрет на предвыборную агитацию на русском языке. Об этом сообщает портал Delfi.

За принятие поправок проголосовали 53 депутата, против выступили 10, а 23 парламентария воздержались.

"Использование государственного языка будет распространяться только на оплаченную предвыборную агитацию и агитационные материалы, таким образом партии, кандидаты в депутаты смогут общаться лично со своими избирателями и на другом языке", – сообщила председатель Комиссии по государственному управлению и самоуправлению Дайга Миериня.

Поправки предусматривают, что на государственном языке должны быть те агитационные материалы, которые размещаются в телепрограммах и радиопередачах электронных СМИ, на открытых и закрытых площадках общественного пользования, в периодических изданиях, бюллетенях, книгах и других изданиях, подготовленных полиграфическими технологиями. Также ожидается, что оплаченная политическая реклама, размещаемая в интернете, должна быть на латышском языке.

Также установлено, что в период предвыборной агитации перед выборами в Европейский парламент и муниципальными выборами эти агитационные материалы могут содержать перевод на официальные языки стран-членов Европейского Союза. В таких случаях использование государственного языка ни в визуальных, ни в аудиоматериалах не может быть меньше содержания на иностранном языке.

Следить за нарушениями в использовании государственного языка в предвыборной агитации будет Центр государственного языка.

Поправки были инициированы для укрепления позиций латышского языка в сфере предвыборной агитации – в передачах в СМИ, в помещениях общественного пользования, газетах и журналах.

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