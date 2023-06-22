В Раде согласовали выделение еще более 17 миллиардов из Фонда ликвидации последствий агрессии РФ: на что пойдут деньги

Бюджетный комитет парламента согласовал выделение свыше 17 миллиардов гривен из Фонда ликвидации последствий агрессии РФ для защиты критической инфраструктуры и ликвидацию последствий агрессии РФ.

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Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение еще более 17 миллиардов гривен из Фонда ликвидации последствий агрессии РФ. Об этом по итогам заседания заявила его глава Роксолана Пидласа.

По ее словам, большая часть указанных средств – 10 миллиардов гривен будет израсходовано на защиту объектов энергетического сектора критической инфраструктуры (трансформаторных подстанций, ТЭЦ и др.).

6,6 миллиарда гривен будут выделены местным бюджетам в Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях на строительство для ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

Около миллиарда гривен из средств фонда получит Херсонская областная военная администрация. Указанные средства планируется использовать для восстановления поврежденных/разрушенных жилья в результате подрыва плотины Каховской ГЭС.

Это самый транш из Фонда ликвидации последствий агрессии РФ, выделение которого согласовал комитет. Как сообщала «Судебно-юридическая газета», до этого депутаты согласовали выделение более 4 миллиардов гривен на восстановление поврежденного из-за агрессии РФ жилья. Согласно законодательству, решение о выделении средств из Фонда ликвидации последствий агрессии РФ принимает правительство, однако его должен согласовать бюджетный комитет.

Автор: Ярослав Конощук

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