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  1. В мире

Голос в голове помог женщине выиграть большие деньги в лотереи

23:59, 22 июня 2023
По словам женщины, «голос в голове» буквально заставил ее и пойти в магазин и приобрести билет, который в итоге оказался выигрышным.
Голос в голове помог женщине выиграть большие деньги в лотереи
Фото: Shutterstock

Жительнице американского штата Северная Каролина Трине Коттон удалось выиграть в лотерею более 140 000 долларов. Пожилая женщина отметила, что купить билет ее убедили «голоса в голове», передает NBC15.

Как рассказала обладательница выигрыша, лотерейные билеты она покупает часто, причем в одном и том же магазине. Но как-то раз она забыла это сделать после визита в маникюрный салон. Однако вернуться домой без билета ей не дал загадочный «голос в голове».

«Я услышала в своей голове голос. Он буквально заставил меня и пойти в магазин и приобрести билет», – объяснила Трина Коттон.

Когда женщина стерла защитный слой, то не поверила своим глазам — она сорвала джекпот в 200 тыс. долларов. Правда, после вычета налогов от него осталось лишь 142 тыс.

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