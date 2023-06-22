Голос в голові допоміг жінці виграти великі гроші у лотереї

За словами жінки, «голос у голові» буквально змусив її піти в магазин і придбати квиток, який у результаті виявився виграшним.

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Мешканці американського штату Північна Кароліна Тріні Коттон вдалося виграти у лотерею понад 140 000 доларів. Літня жінка зазначила, що купити квиток її переконали «голоси в голові», передає NBC15.

Як розповіла володарка виграшу, лотерейні квитки вона купує часто, причому в тому самому магазині. Але якось вона забула це зробити після візиту до манікюрного салону. Проте повернутися додому без квитка їй не дав загадковий «голос у голові».

«Я почула у своїй голові голос. Він буквально змусив мене піти в магазин і придбати квиток», – пояснила Тріна Коттон.

Коли жінка стерла захисний шар, то не повірила своїм очам — вона зірвала джекпот у 200 тисяч доларів. Щоправда, після вирахування податків від нього залишилося лише 142 тис.

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