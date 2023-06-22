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  1. В Україні

Раді рекомендують спрямувати додатково 2 млрд гривень на ЗСУ

16:09, 22 червня 2023
Комітет з питань бюджету пропонує Верховній Раді переспрямувати 2 млрд гривень з державного фонду регіонального розвитку на підвищення обороноздатності.
Раді рекомендують спрямувати додатково 2 млрд гривень на ЗСУ
Фото з відкритих джерел

Комітет з питань бюджету повторно розглянув і рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні законопроєкт №9165 про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» щодо використання коштів державного фонду регіонального розвитку (реєстр. №9165).

В оновленій редакції пропонується переспрямувати 2 млрд гривень з цього фонду на підвищення обороноздатності.

Про це повідомила Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

«Зваживши на те, що Верховна Рада досі не ухвалила законопроект №9165 в цілому через велику кількість поправок, а до кінця року залишається замало часу для повноцінної реалізації регіональних інфраструктурних проектів, ми внесли пропозицію щодо спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку на потреби Збройних Сил України, а саме на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання», – зазначила вона.

Народна депутатка додала, що вважає доцільним акумулювати всі можливі ресурси для відсічі збройної агресії рф.

Водночас, для потреб відбудови у Фонді ліквідації наслідків збройної агресії залишається 38,3 млрд.

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