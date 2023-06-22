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Вища рада правосуддя затвердила новий штат Вищої кваліфікаційної комісії суддів

15:55, 22 червня 2023
У штаті ВККС в цілому зможуть працювати 275 членів ВККС, держслужбовців та інспекторів.
Вища рада правосуддя затвердила новий штат Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Вища рада правосуддя 22 червня 2023 року затвердила нову граничну чисельність працівників Секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Згідно з рішенням ВРП, у новому штаті ВККС зможуть працювати 275 членів ВККС, інспекторів (патронатна служба) та держслужбовців – працівників Секретаріату ВККС.

Цікаво, що 16 червня Державна судова адміністрація повідомила ВРП, що згідно з розписом державного бюджету на 2023 рік передбачено фінансування Секретаріату ВККС у кількості 214 осіб (16 членів ВККС, 51 працівник патронатної служби, 147 працівників Секретаріату).

У свою чергу ВККС попросила Раду правосуддя затвердити штат ВККС саме у кількості 275 осіб.

Необхідність збільшення кількості працівників Комісія обґрунтувала великим обсягом роботи, який необхідно виконати ВККС та великою кількістю конкурсних процедур, які необхідно завершити новому складу Комісії.

ДСА, втім, повідомила, що фінансове забезпечення 275 членів ВККС, інспекторів та працівників Секретаріату ВККС можливе лише у межах бюджетного фінансування на 2023 рік. Збільшення фінансування можливе лише за рахунок збільшення понадпланових надходжень від сплати судового збору.

Втім, Вища рада правосуддя все ж вирішила затвердити граничну чисельність нового штатного розкладу ВККС у кількості 275 осіб.

Зазначимо, що у 2017-2019 роках штатний розклад ВККС передбачав можливість роботи в Комісії 260-275 осіб (члени ВККС, патронатна служба, працівники Секретаріату). Втім, реально в Комісії працювали 207-239 осіб. Наприклад, у 2019 році штат Комісії був укомплектований майже на 87%. 

Нагадаємо, що 15 червня ВРП затвердила штат інспекторів для ВККС (патронатна служба) у кількості 51 інспектора.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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