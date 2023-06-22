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Высший совет правосудия утвердил новый штат Высшей квалификационной комиссии судей

15:55, 22 июня 2023
В штате ВККС в целом смогут работать 275 членов ВККС, госслужащих и инспекторов.
Высший совет правосудия утвердил новый штат Высшей квалификационной комиссии судей

Высший совет правосудия 22 июня 2023 года утвердил новую предельную численность работников Секретариата Высшей квалификационной комиссии судей.

Согласно решению ВСП, в новом штате ВККС смогут работать 275 членов ВККС, инспекторов (патронатная служба) и госслужащих – работников Секретариата ВККС.

Интересно, что 16 июня Государственная судебная администрация сообщила ВСП, что согласно данным государственного бюджета на 2023 год предусмотрено финансирование Секретариата ВККС в количестве 214 человек (16 членов ВККС, 51 работник патронатной службы, 147 работников Секретариата).

В свою очередь, ВККС попросила Совет правосудия утвердить штат ВККС именно в количестве 275 человек.

Необходимость увеличения количества работников, Комиссия обосновала большим объемом работы, который необходимо выполнить ВККС и множеством конкурсных процедур, которые необходимо завершить новому составу Комиссии.

ГСА, однако, сообщила, что финансовое обеспечение 275 членов ВККС, инспекторов и работников Секретариата ВККС возможно только в рамках бюджетного финансирования на 2023 год. Увеличение финансирования возможно только за счет увеличения сверхплановых поступлений от уплаты судебного сбора.

Впрочем, Высший совет правосудия все же решил утвердить предельную численность нового штатного расписания ВККС в количестве 275 человек.

Отметим, что в 2017-2019 годах штатное расписание ВККС предусматривало возможность работы в Комиссии 260-275 человек (члены ВККС, патронатная служба, работники Секретариата). Впрочем, реально в Комиссии работало 207-239 человек. К примеру, в 2019 году штат Комиссии был укомплектован почти на 87%.

Напомним, что 15 июня ВСП утвердил штат инспекторов для ВККС (патронатная служба) в количестве 51 инспектора.

Автор: Вячеслав Хрипун

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