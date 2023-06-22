Изнасилование и убийство 9-летней девочки: в Прикарпатье отстранили руководство местной полиции

Руководство полиции Косовского райотдела уволили после того, как люди высказались относительно ненадлежаще принятых превентивных мер в отношении ранее судимого мужчины, задержанного за убийство девочки.

Коллаж 24 канала

В Прикарпатье отстранили от работы руководство полиции Косовского райотдела. Об этом сообщили в полиции области.

Отмечается, что в Косовский РПП на встречу с местными жителями прибыл начальник ГУНП в Ивано-Франковской области Сергей Беспалько. Люди высказались по поводу ненадлежаще принятых превентивных мер полицейскими в отношении ранее судимого гражданина, который несколько дней назад был задержан за изнасилование и убийство девятилетней девочки. Теперь их обязанности будут выполнять новые руководители по аппарату Нацполиции.

Временный исполняющий обязанности главы Нацполиции Украины Иван Выговский назначил проведение комплексной проверки служебной деятельности всего отдела полиции. В состав комиссии вошли представители центрального аппарата Нацполиции.

"Просим граждан приобщаться к сотрудничеству — предоставлять информацию, жалобы и сообщения, которые будут использованы при проведении служебного расследования. Результаты работы комиссии и дальнейшие кадровые решения сообщает общественности", — говорится в сообщении.

Напомним, что девятилетнюю девочку, пропавшую в поселке Куты Ивано-Франковской области, нашли изнасилованной и задушенной в зарослях на территории поселка. В убийстве признался ее родственник.

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