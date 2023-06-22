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  1. В Україні

Зґвалтування і вбивство 9-річної дівчинки: на Прикарпатті відсторонили керівництво місцевої поліції

15:50, 22 червня 2023
Керівництво поліції Косівського райвідділу звільнили після того, як люди висловились щодо неналежно вжитих превентивних заходів щодо раніше судимого чоловіка, якого затримали за вбивство дівчинки.
Зґвалтування і вбивство 9-річної дівчинки: на Прикарпатті відсторонили керівництво місцевої поліції
Колаж 24 Каналу

На Прикарпатті відсторонили від роботи керівництво поліції Косівського райвідділу. Про це повідомили у поліції області.

Рішення про відсторонення начальника Косівського районного відділу поліції та його заступника з превентивної діяльності ухвалив очільник поліції в Івано-Франківській області Сергій Безпалько після того, як люди висловились щодо неналежно вжитих превентивних заходів поліцейськими щодо раніше судимого чоловіка, якого затримали за зґвалтування та вбивство 9-річної дівчинки. Тепер їхні обов'язки виконуватимуть нові керівники з апарату Нацполіції.

Тимчасовий виконувач обов'язків голови Нацполіції України Іван Вигівський призначив проведення комплексної перевірки службової діяльності всього відділу поліції. У склад комісії увійшли представники центрального апарату Нацполіції.

"Просимо громадян долучатися до співпраці — надавати інформацію, скарги та повідомлення, які будуть використані при проведенні службового розслідування. Результати роботи комісії та подальші кадрові рішення доведуть громадськості", — йдеться у дописі.

Нагадаємо, що дев’ятирічну дівчинку, яка зникла у селищі Кути на Івано-Франківщині, знайшли зґвалтованою і задушеною у хащах на території селища. У вбивстві зізнався її родич.

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