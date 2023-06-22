У Київській області очікують грозу: у ДСНС розказали, що не слід робити

За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 22 червня очікується гроза.

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У ДСНС попередили про грозу у Київській області.

За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 22 червня у Київській області очікується гроза (І рівень небезпеки, жовтий).

У ДСНС дали поради, як діяти під час грози.

Нагадаємо, що на Київщині блискавка влучила у будинок: почалася пожежа, відео.

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