Зеленський відповів, чи відбудуться вибори президента України у 2024 році

Вибори відбудуться, якщо закінчиться війна та наступить мир.

Фото: president.gov.ua

Наступного року мають пройти чергові вибори президента. Глава держави Володимир Зеленський зазначив, що вони відбудуться, якщо закінчиться війна та наступить мир. Про це він розповів у інтерв'ю ВВС.

Так, на запитання, чи будуть наступного року вибори в Україні, президент відповів, що вибори пройдуть, якщо звісно закінчиться війна.

«Це ж питання глобальне. Якщо ми переможемо, то будуть. Значить, не буде воєнного часу, не буде війни», - повідомив Зеленський.

Глава держави наголосив, що згідно з українським законодавством вибори повинні відбуватися у мирний час, коли немає війни.

«Я дуже хочу, щоб вже в наступному році був мир, і життя було таке, як було до війни», - додав він.

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